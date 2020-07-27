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    Семак: Авторитет и голы Ивановича помогли «Зениту» выиграть РПЛ и Кубок России

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлениях защитника Бранислава Ивановича в прошедшем сезоне.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    Контракт серба с петербуржцами истекает 31 июля. Ранее сообщалось, что он не будет продлен, так как защитник не согласился на снижение зарплаты.

    «Могу судить за последние два года. Мне кажется, что этот сезон он провел более уверено, чем предыдущий.

    Они сыгрались с Ракицким, и в целом сезон линия обороны может занести себе в актив. Прекрасные впечатления от сезона Бранислава, спасибо ему огромное.

    Те мячи, которые он забивал, тот авторитет, который у него есть, помогли нам завоевать первое место в чемпионате и выиграть Кубок России.

    Думаю, официальное заявление будет исходить от руководства. Все новости узнаете на следующей неделе», — заявил Семак в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер». 0

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