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    Мусаев продолжит работу с «Краснодаром»

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев будет работать с командой и в следующем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    На доверие к тренеру со стороны руководства не повлияли последние результаты «быков» в чемпионате России, которые не позволили добиться прямой путевки в Лигу чемпионов.

    Боссы клуба верят, что «Краснодар» окажется в групповой стадии турнира, пойдя квалификацию.

    Мусаев возглавляет «Краснодар» с весны 2018 года, став официально главным тренером 15 июня 2020-го после получения лицензии Pro.

    Под его руководством «быки» стали двукратными бронзовыми призерами РПЛ, а также дошли до 1/8 финала Лиги Европы. 0

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