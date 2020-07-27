Мусаев продолжит работу с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара»будет работать с командой и в следующем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс»

На доверие к тренеру со стороны руководства не повлияли последние результаты «быков» в чемпионате России, которые не позволили добиться прямой путевки в Лигу чемпионов.

Боссы клуба верят, что «Краснодар» окажется в групповой стадии турнира, пойдя квалификацию.

Мусаев возглавляет «Краснодар» с весны 2018 года, став официально главным тренером 15 июня 2020-го после получения лицензии Pro.

Под его руководством «быки» стали двукратными бронзовыми призерами РПЛ, а также дошли до 1/8 финала Лиги Европы. 0