Магуайр: Мы доказали, что наша команда обладает сильным характером

Защитник и капитандал комментарий в связи с завершением сезона.

«Наша команда всегда стремится играть в Лиге чемпионов, но последние несколько лет были тяжёлыми для нас. В начале сезона большинство людей не верили, что "Манчестер Юнайтед" попадёт в Лигу чемпионов. Но мы всегда верили в себя.

В следующем сезоне мы должны продолжать прогрессировать. В некоторых матчах мы играли недостаточно хорошо, поэтому соперники нас наказывали. Впрочем, в последнее время мы стали лучше. Мы доказали, что наша команда обладает сильным характером», — цитирует центрбека Sky Sports.

Напомним, что подопечные Уле-Гуннара Сульшера заняли третье место в турнирной таблице АПЛ и обеспечили себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов. 0