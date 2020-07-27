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    Магуайр: Мы доказали, что наша команда обладает сильным характером

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    Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр дал комментарий в связи с завершением сезона.

    Харри Магуайр
    Харри Магуайр

    «Наша команда всегда стремится играть в Лиге чемпионов, но последние несколько лет были тяжёлыми для нас. В начале сезона большинство людей не верили, что "Манчестер Юнайтед" попадёт в Лигу чемпионов. Но мы всегда верили в себя.

    В следующем сезоне мы должны продолжать прогрессировать. В некоторых матчах мы играли недостаточно хорошо, поэтому соперники нас наказывали. Впрочем, в последнее время мы стали лучше. Мы доказали, что наша команда обладает сильным характером», — цитирует центрбека Sky Sports.

    Напомним, что подопечные Уле-Гуннара Сульшера заняли третье место в турнирной таблице АПЛ и обеспечили себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов. 0

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