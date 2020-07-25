«Брешия» — «Парма»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:2.

В середине второго тайма Маттео Дармиан вывел свою команду вперед, на 59-й минуте поразив ворота после передачи Деяна Кулушевски.

Три минуты спустя Даниэле Дессена сравнял счет, пробив в верхний угол ворот гостей.

В конце матча Кулушевски установил окончательный счет, забив победный гол на 82-й минуте.

После этой встречи «Парма» набрала 46 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Хозяева с 24 очками находятся на 19-й строчке.

В следующем туре «Брешиа» на выезде встретится с «Лацио». Эта игра состоится 29 июля. За день до этого «Парма» дома примет «Аталанту». 0