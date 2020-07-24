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    Кобелев: Сейчас «Зенит» находится далеко впереди всех российских команд

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    Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об уровне игры «Зенита» в сезоне-2019/20 РПЛ.

    Андрей Кобелев
    Андрей Кобелев

    «По качеству игроков, глубине скамейки и так далее "Зенит" на сегодняшний день находится далеко впереди всех остальных.

    И для того, чтобы конкурировать с ним, соперникам нужно усиливаться топ-игроками. Плюс "Зенит" поймал свою игру.

    Да, кто-то говорит, что команда показывает не особо зрелищный футбол, но действует эффективно.

    Давайте просто порассуждаем: новый чемпионат начинает буквально через пару недель, соответственно, "Зенит" является укомплектованной командой, и они продолжат так же играть.

    Ничего нового за это время не произойдет. А если кто-то из конкурентов будет усиливаться, то на адаптацию необходимо время, и за это время команды проведут уже порядка шести-восьми игр.

    И "Зенит" уже в самом начале может сделать себе хороший задел перед стартом в Лиге чемпионов», — сказал Кобелев «Р-Спорту».

    Петербургский «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2019/20, опередив ближайшего соперника в турнирной таблице московский «Локомотив» на 15 очков. 0

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