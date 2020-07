Хендерсон — лучший игрок сезона в АПЛ

Капитанстал лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии ассоциации футбольных журналистов. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Известно, что в голосовании он обошел полузащитника «Ман Сити» Кевина Де Брейне, форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

Хендерсон стал 14 футболистом в истории клуба, которому удалось добыть эту награду.

Напомним, что «мерсисайдцы» взяли первый трофей Премьер-лиги за последние 30 лет.

🥇 Jordan Henderson is the 12th different Liverpool player to win the FWA Footballer of the Year award

📊 This award has gone to players from Liverpool 14 times overall, 5 more than the next highest clubs (Man Utd & Tottenham, both 9) pic.twitter.com/VroYvoD35v