ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеемНеугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
  • 16:34
    • РПЛ подтвердила вылет «Крыльев Советов»
  • 11:50
    • «Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона
  • 11:34
    • «Рубин» покинули пять футболистов
  • 17:03
    • «Локомотив» интересуется нападающим «Бордо»
  • 16:52
    • Мариу попрощался с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    В новом сезоне ФНЛ сыграют 22 команды

    Футбол ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В Москве прошло очередное заседание общего собрания Футбольной национальной лиги, сообщает официальный сайт ФНЛ.

    Заседание общего собрания ФНЛ
    Заседание общего собрания ФНЛ

    По итогам заседания было принято решение, что в сезоне 2020/21 в розыгрыше турнира примут участие 22 команды, включая «Крылья Советов» и «Оренбург».

    «Членами ФНЛ официально стали победители своих групп ПФЛ в сезоне 2019/2020 — "Акрон" из Тольятти, брянское "Динамо", столичный "Велес", астраханский "Волгарь" и омский "Иртыш".

    Также в ФНЛ 2020/2021 должны принять участие выбывшие из Премьер-лиги по итогам чемпионата России "Крылья Советов" и "Оренбург".

    Кроме того, было решено принять во внимание заявления клубов "Олимп-Долгопрудный", "Алания" и "КАМАЗ" о включении в состав ФНЛ. В случае принятия решения Исполкомом РФС положительного решения в отношении одного из этих клубов и с момента предоставления в лигу полного пакета необходимых документов, заявление соответствующего клуба будет удовлетворено», — говорится в сообщении.

    Новый сезон ФНЛ планируют начать 1 августа и завершить 15 мая 2021 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте
  • 01:59
    •
  • Прогноз
  • «Удинезе» — «Ювентус»
  • 1.60
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» еще на шаг станет ближе к защите Скудетто?
  • «Удинезе» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Прервет ли «Лацио» серию без побед?
  • «Лацио» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Галатасарай» продлит серию против «Антальяспора»?
  • «Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Антальяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ордабасы — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Краковия — Лехия Гданьск
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мальме — Хаммарбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры