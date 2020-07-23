В новом сезоне ФНЛ сыграют 22 команды

В Москве прошло очередное заседание общего собрания Футбольной национальной лиги, сообщает официальный сайт ФНЛ.

По итогам заседания было принято решение, что в сезоне 2020/21 в розыгрыше турнира примут участие 22 команды, включая «Крылья Советов» и «Оренбург».

«Членами ФНЛ официально стали победители своих групп ПФЛ в сезоне 2019/2020 — "Акрон" из Тольятти, брянское "Динамо", столичный "Велес", астраханский "Волгарь" и омский "Иртыш".

Также в ФНЛ 2020/2021 должны принять участие выбывшие из Премьер-лиги по итогам чемпионата России "Крылья Советов" и "Оренбург".

Кроме того, было решено принять во внимание заявления клубов "Олимп-Долгопрудный", "Алания" и "КАМАЗ" о включении в состав ФНЛ. В случае принятия решения Исполкомом РФС положительного решения в отношении одного из этих клубов и с момента предоставления в лигу полного пакета необходимых документов, заявление соответствующего клуба будет удовлетворено», — говорится в сообщении.

Новый сезон ФНЛ планируют начать 1 августа и завершить 15 мая 2021 года. 0