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    Новиков: Больше всего от коронавируса пострадали мы, «Ростов» и «Оренбург»

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1) подвел итоги сезона.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    «Пандемия оказала влияние на все команды. Больше всего от вируса пострадали мы, "Ростов" и "Оренбург".

    Безусловно, проблемы были. Но мы с честью из них вышли и смогли решить поставленные перед нами задачи.

    В ближайшие 4-5 дней мы дадим комментарии по всем изменениям в составе. Пока неправильно говорить о каких-то переменах, не поговорив предварительно с игроками.

    План подготовки есть. Ближайшие четыре дня дадим отдохнуть тем ребятам, на кого легла большая нагрузка. У нас есть травмированные.

    Есть и те, кто продолжает восстановление после травм или болезни. Все эти моменты мы обязательно учтем.

    В ближайшие выходные, уверен, ребята приедут на базу и начнут готовиться к следующему сезону.

    Селекция "Динамо" не будет зависеть напрямую от результатов финала Кубка России. У нас на примете есть игроки, которых мы хотели бы видеть в своей команде.

    С ними ведутся переговоры, которые, надеюсь, завершатся успешно. Усиление обязательно будет. Оно нам необходимо, чтобы двигаться вперед.

    Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками за поражение. Не получилось их порадовать. Рассчитывали продолжить победную серию и подарить людям праздник.

    Благодарны нашим трибунам за отличную поддержку на протяжении всего сезона. Некоторые матчи мы вытащили только благодаря им.

    Надеемся, что в новом чемпионате большему числу зрителей разрешат посещать игры», — цитирует Новикова сайт «Динамо». 0

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