Брентфорд — Барнсли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

Составы команд:
«Брентфорд»: Дэвид Райа, Рико Генри, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Хенрик Далсгор, Christian Noergaard, Джош да Силва, Эмилиано Маркондес, Said Benrahma, Олли Уоткинс, Bryan Mbeumo.
«Барнсли»: Jack Walton, Jordan Williams, Мадс Андерсен, Михаэль Золльбауэр, Kilian Ludewig, Люк Томас, Марсель Рицмайер, Каллум Стайлз, Алекс Мовотт, Jacob Brown, Конор Чаплин.
Предыдущий матч соперников: «Барнсли» — «Брентфорд» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брентфорд» со счетом 2:0. 0