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    «Брентфорд» — «Барнсли». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брентфорд — Барнсли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 21:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Брентфорд» — «Барнсли».

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    Составы команд:

    «Брентфорд»: Дэвид Райа, Рико Генри, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Хенрик Далсгор, Christian Noergaard, Джош да Силва, Эмилиано Маркондес, Said Benrahma, Олли Уоткинс, Bryan Mbeumo.

    «Барнсли»: Jack Walton, Jordan Williams, Мадс Андерсен, Михаэль Золльбауэр, Kilian Ludewig, Люк Томас, Марсель Рицмайер, Каллум Стайлз, Алекс Мовотт, Jacob Brown, Конор Чаплин.

    Предыдущий матч соперников: «Барнсли» — «Брентфорд» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Брентфорд» со счетом 2:0. 0

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