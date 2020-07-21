Симоне Индзаги: Меня злит, когда люди критикуют «Лацио»

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в 34-м туре Серии А.

«У нас тренировалось всего 12 человек, но мы были организованны и заряжены. Мы доставили "Ювентусу" огромные проблемы, хотя они могут позволить себе заменить травмированного Игуаина Дибалой.

Меня злит, когда люди критикуют "Лацио". Мы набрали на 14 очков больше, чем в прошлом сезоне, выиграли Суперкубок. Нас не было в Лиге чемпионов больше 10 лет.

Мы знаем, что для выступлений в Лиге чемпионов нам придется увеличить состав и создать больше вариантов. Если нам повезет, мы сможем сохранить этот состав и избежим большого количества травм, "Лацио" действительно сможет создать проблемы остальным», — цитирует Индзаги Football Italia.

Туринцы возглавляют таблицу Серии А, опережая своего ближайшего преследователя «Интер» на восемь очков. «Лацио» удерживает четвертую строчку. 0