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    Симоне Индзаги: Меня злит, когда люди критикуют «Лацио»

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    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в 34-м туре Серии А.

    Симоне Индзаги
    Симоне Индзаги

    «У нас тренировалось всего 12 человек, но мы были организованны и заряжены. Мы доставили "Ювентусу" огромные проблемы, хотя они могут позволить себе заменить травмированного Игуаина Дибалой.

    Меня злит, когда люди критикуют "Лацио". Мы набрали на 14 очков больше, чем в прошлом сезоне, выиграли Суперкубок. Нас не было в Лиге чемпионов больше 10 лет.

    Мы знаем, что для выступлений в Лиге чемпионов нам придется увеличить состав и создать больше вариантов. Если нам повезет, мы сможем сохранить этот состав и избежим большого количества травм, "Лацио" действительно сможет создать проблемы остальным», — цитирует Индзаги Football Italia.

    Туринцы возглавляют таблицу Серии А, опережая своего ближайшего преследователя «Интер» на восемь очков. «Лацио» удерживает четвертую строчку. 0

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