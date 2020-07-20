«Севилья» — «Валенсия»: счет 1:0, обзор гола

в 38 туре испанской Примеры одержала минимальную победу над

Единственный гол в матче забил Серхио Регилон. Это случилось на 55 минуте поединка.

«Севилья» отобралась в Лигу чемпионов, набрав 70 очков. «Валенсия» осталась без еврокубков. У нее 53 пункта и 9 место в таблице.