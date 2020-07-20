«Севилья» — «Валенсия»: счет 1:0, обзор гола

Серхио Регилон
globallookpress.com
Единственный гол в матче забил Серхио Регилон. Это случилось на 55 минуте поединка.
«Севилья» отобралась в Лигу чемпионов, набрав 70 очков. «Валенсия» осталась без еврокубков. У нее 53 пункта и 9 место в таблице.
Примера. 38 тур
«Севилья» — «Валенсия» — 1:0
Гол: 1:0 — 55 Регилон«Севилья»: Буну, Регилон, Кунде, Навас, Диего Карлос, Жордан, Оливер Торрес (Васкес, 79), Гудель, Окампос (Серджи Гомес, 85), Мунир (Эн-Несири, 71), де Йонг (Сусо, 71)«Валенсия»: Доменек, Габриэл Паулиста, Флоренци, Мангаля, Васс (Тьерри Коррейя, 82), Гедеш (Солер, 22), Парехо, Ферран Торрес (Ли Кан Ин, 71), Коклен (Кондогбиа, 82), Макси Гомес (Собрино, 71), ГамейроПредупреждения: Солер (52)