Иванович: «Зенит» должен стать обладателем Кубка России

Защитникпрокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в полуфинальном матче Кубка России, а также высказался о предстоящем финале турнира, где питерцы встретятся с

«Очень тяжелая игра. Очень важная и большая победа для команды. К сожалению, за полуфинал не дают кубок — мы должны выиграть в финале. Много эмоций и напряжения. Ни мы, ни "Спартак" не были в оптимальном состоянии. Но мы нашли силы внутри и за счет характера выиграли эту игру.

Со "Спартаком" всегда большое дерби, большие игры, и у нас проблем с настроем не бывает. Другое дело, что эти игры могут быть скользкие. Все может пойти не так, как ты хочешь, и психологически это тяжело. Но мы справились, и мы молодцы сегодня.

Я надеюсь, что у нас не будет недооценки "Химок". Все-таки клубы неслучайно попадают в финал. Они прошли не только "Урал", но были и другие соперники. Так что у них есть свои качества. Они забили три гола в Екатеринбурге.

Мы не будем абсолютными фаворитами в этой игре, но надо все показать и доказать на поле», — цитирует Ивановича пресс-служба питерского клуба.

Финал Кубка России состоится 25 июля. 0