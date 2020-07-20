ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Динамо»Наказание за доброту. Дубль «Динамо» оставил «Краснодар» без прямой путевки в ЛЧ
  • 13:01
    • Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится
  • 12:49
    • «Урал» объявил об отставке Парфенова
  • 12:21
    • КДК РФС рассмотрит нарушения в матче «Зенит» — «Спартак»
  • 12:09
    • Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
  • 09:41
    • Ковалев — главный тренер «Куньлуня»
    Все новости спорта

    Иванович: «Зенит» должен стать обладателем Кубка России

    Футбол Футбол России Кубок России Зенит Химки
    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в полуфинальном матче Кубка России, а также высказался о предстоящем финале турнира, где питерцы встретятся с «Химками».

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    «Очень тяжелая игра. Очень важная и большая победа для команды. К сожалению, за полуфинал не дают кубок — мы должны выиграть в финале. Много эмоций и напряжения. Ни мы, ни "Спартак" не были в оптимальном состоянии. Но мы нашли силы внутри и за счет характера выиграли эту игру.

    Со "Спартаком" всегда большое дерби, большие игры, и у нас проблем с настроем не бывает. Другое дело, что эти игры могут быть скользкие. Все может пойти не так, как ты хочешь, и психологически это тяжело. Но мы справились, и мы молодцы сегодня.

    Я надеюсь, что у нас не будет недооценки "Химок". Все-таки клубы неслучайно попадают в финал. Они прошли не только "Урал", но были и другие соперники. Так что у них есть свои качества. Они забили три гола в Екатеринбурге.

    Мы не будем абсолютными фаворитами в этой игре, но надо все показать и доказать на поле», — цитирует Ивановича пресс-служба питерского клуба.

    Финал Кубка России состоится 25 июля. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рука Набабкина убила интригу в борьбе за Лигу чемпионов
  • 17/07/2020 в 02:28
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Лацио»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» и «Лацио» обменяются голами?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Морейренсе» сдержать «Порту»?
  • «Порту» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Волки» останутся на шестой позиции?
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Порту — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Тондела — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры