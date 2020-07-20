Епуряну: В отличие от РПЛ, в Турции все команды заточены на атаку

Защитник клуба «Истанбул Башакшехир»поделился мнением о разнице между РПЛ и чемпионатом Турции.

Напомним, что Епуряну выступал в России за «Москву», «Динамо», «Крылья Советов» и «Анжи».

«Уровень в целом сопоставимый, а знаете, в чем главное отличие, как мне кажется? В Турции все без исключения команды заточены на атаку.

Они стараются делать зрелище, поэтому 0:0 — довольно редкое явление. Шансов отсидеться в обороне нет, народ не поймет.

Когда я играл в России, в лиге было немало команд с девизом "Главное — не пропустить, а впереди как покатит".

Сейчас слежу только за результатами, смотреть матчи не получается. Может, теперь в российской лиге более атакующий футбол?

Ну вот, а здесь такие варианты не проходят независимо от того, кто на каком месте. Свежий пример, я уже говорил, — "Коньяспор", наш предыдущий соперник. Два раза по 4:3 — у "Трабзона" и у нас», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

В сезоне-2019/20 33-летний футболист стал чемпионом Турции в составе «Истанбул Башакшехир». 0