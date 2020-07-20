ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАФиниш РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов
  • 21:07
    • Источник: «Спартак» может уволить Тедеско за послематчевую пресс-конференцию
  • 20:19
    • Источник: «Химки» останутся в ФНЛ, «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
  • 22:20
    • «Сельта» решила не оставлять Смолова
  • 21:34
    • Юран: «Химки» будут играть в РПЛ. Не вижу смысла ждать заявление об этом до среды
  • 20:39
    • Решение о том, будет ли «Химки» играть в РПЛ, отложено до 22 июля
    Все новости спорта

    Епуряну: В отличие от РПЛ, в Турции все команды заточены на атаку

    Футбол Истанбул Башакшехир РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник клуба «Истанбул Башакшехир» Александр Епуряну поделился мнением о разнице между РПЛ и чемпионатом Турции.

    Александр Епуряну
    Александр Епуряну

    Напомним, что Епуряну выступал в России за «Москву», «Динамо», «Крылья Советов» и «Анжи».

    «Уровень в целом сопоставимый, а знаете, в чем главное отличие, как мне кажется? В Турции все без исключения команды заточены на атаку.

    Они стараются делать зрелище, поэтому 0:0 — довольно редкое явление. Шансов отсидеться в обороне нет, народ не поймет.

    Когда я играл в России, в лиге было немало команд с девизом "Главное — не пропустить, а впереди как покатит".

    Сейчас слежу только за результатами, смотреть матчи не получается. Может, теперь в российской лиге более атакующий футбол?

    Ну вот, а здесь такие варианты не проходят независимо от того, кто на каком месте. Свежий пример, я уже говорил, — "Коньяспор", наш предыдущий соперник. Два раза по 4:3 — у "Трабзона" и у нас», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    В сезоне-2019/20 33-летний футболист стал чемпионом Турции в составе «Истанбул Башакшехир». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Все, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • 08/07/2020 в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Лацио»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» и «Лацио» обменяются голами?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Морейренсе» сдержать «Порту»?
  • «Порту» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Станет ли «Арсенал» преградой для «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Порту — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Уотфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.28
  • Экспресс дня 21 июля
  • Завтра в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры