«Вальядолид» — «Бетис»: счет 2:0, обзор голов

Сандро Рамирес
globallookpress.com
За «бело-фиолетовых» голами отметились Серджио Гвардиола (46 мин) и Оскар Плано (63 мин).
«Вальядолид» набрал 42 очка и занял итоговое 14 место. «Бетис» имеет на балл меньше, занимая 15 строчку.
Примера. 38 тур
«Вальядолид» — «Бетис» — 2:0
Голы: 1:0 — 45 Гвардиола, 2:0 — 63 Плано«Вальядолид»: Каро, Мойяно, Начо Мартинес, Антоньито, Санчес (Сан-Эметерио, 46), Алькарас, Мичел, Вальдо Рубио (Эрвиас, 76), Сандро Рамирес (Унал, 63), Гвардиола (Фернандес, 89), Плано«Бетис»: Дани Мартин, Эмерсон, Бартра, Барраган, Сидней, Каналес, Аленья (Иглесиас, 66), Тельо (Хави Гарсия, 76), Хоакин (Лайнес, 71), Фекир, МоронПредупреждения: Бартра (41), Мойяно (80), Фекир (85), Плано (88)