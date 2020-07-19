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    «Вальядолид» дома обыграл «Бетис»

    «Вальядолид» — «Бетис»: счет 2:0, обзор голов

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    В последнем туре Примеры «Вальядолид» выиграл у «Бетиса» (2:0) и обошел «огурцов» в турнирной таблице.

    Сандро Рамирес
    Сандро Рамирес

    За «бело-фиолетовых» голами отметились Серджио Гвардиола (46 мин) и Оскар Плано (63 мин).

    «Вальядолид» набрал 42 очка и занял итоговое 14 место. «Бетис» имеет на балл меньше, занимая 15 строчку.

    Примера. 38 тур
    «Вальядолид» — «Бетис» — 2:0
    Голы: 1:0 — 45 Гвардиола, 2:0 — 63 Плано«Вальядолид»: Каро, Мойяно, Начо Мартинес, Антоньито, Санчес (Сан-Эметерио, 46), Алькарас, Мичел, Вальдо Рубио (Эрвиас, 76), Сандро Рамирес (Унал, 63), Гвардиола (Фернандес, 89), Плано«Бетис»: Дани Мартин, Эмерсон, Бартра, Барраган, Сидней, Каналес, Аленья (Иглесиас, 66), Тельо (Хави Гарсия, 76), Хоакин (Лайнес, 71), Фекир, МоронПредупреждения: Бартра (41), Мойяно (80), Фекир (85), Плано (88)
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