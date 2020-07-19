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    Лэмпард: Буду горд вывести «Челси» на поле «Уэмбли»

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии Манчестер Юнайтед Челси
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Я думаю только об этом сезоне, о том, что это значит для нас, что это значит для команды, для игроков и руководства клуба. Год был сложным, иногда люди сомневались, сможем ли мы выйти на определенный уровень. Сейчас мы дошли до полуфинала в Кубке Англии и демонстрируем в этом турнире отличную форму, и, чтобы пройти дальше, тут необходимо сразиться с другой командой, которая играет действительно здорово. Это и есть моя мотивация на победу, все остальные аргументы тут заканчиваются: главное — что это значит для команды и для руководства клуба.

    Мне повезло, и я выигрывал этот трофей, будучи игроком. Я вырос на этом, на победах своего отца в 1975 и 1980 годах, так что у меня очень сильные чувства к этому турниру, и для меня ничего не изменилось с годами. Но теперь, когда я стал тренером, мне важен каждый турнир, в котором можно завоевать трофей, и я буду очень горд вывести на поле "Уэмбли" команду своего любимого клуба. Несмотря на то, что это полуфинал, это очень серьезный поединок с "МЮ", и я буду очень горд в воскресенье», — цитирует Лэмпарда официальный сайт лондонцев.

    Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 19 июля, начало — в 20:00. 1

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