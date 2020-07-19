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    «Барнсли» — «Ноттингем Форест». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Барнсли — Ноттингем Форест. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.07.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Барнсли» — «Ноттингем Форест».

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    Составы команд:

    «Барнсли»: Jordan Williams, Мадс Андерсен, Jacob Brown, Конор Чаплин, Jack Walton, Kilian Ludewig, Люк Томас, Марсель Рицмайер, Михаэль Золльбауэр, Каллум Стайлз, Алекс Мовотт.

    «Ноттингем Форест»: Юри Рибейру, Тобьяш Фигейреду, Джо Уорролл, Льюис Граббан, Бен Уотсон, Нуну Да Кошта, Джордан Смит, Карл Дженкинсон, Майкл Доусон, Самба Соу, Тьягу Силва.

    Предыдущий матч соперников: «Ноттингем Форест» — «Барнсли» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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