Барнсли — Ноттингем Форест. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.07.2020)

Составы команд:
«Барнсли»: Jordan Williams, Мадс Андерсен, Jacob Brown, Конор Чаплин, Jack Walton, Kilian Ludewig, Люк Томас, Марсель Рицмайер, Михаэль Золльбауэр, Каллум Стайлз, Алекс Мовотт.
«Ноттингем Форест»: Юри Рибейру, Тобьяш Фигейреду, Джо Уорролл, Льюис Граббан, Бен Уотсон, Нуну Да Кошта, Джордан Смит, Карл Дженкинсон, Майкл Доусон, Самба Соу, Тьягу Силва.
Предыдущий матч соперников: «Ноттингем Форест» — «Барнсли» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0