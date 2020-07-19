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    • «Атлетико» упустил победу над «Реал Сосьедадом»
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    «Атлетико» упустил победу над «Реал Сосьедадом»

    «Атлетико» — «Реал Сосьедад»: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 38 тура Примеры «Атлетико» дома не смог обыграть «Реал Сосьедад». Матч закончился вничью 1:1.

    Альваро Мората
    Альваро Мората

    Во второй половине первого тайма «матрасники» смогли выйти вперед. Коке и Альваро Мората сообразили на двоих. Второй выступил в роли ассистента.

    На 87 минуте встречи Аднан Янузай переправил мяч в ворота после прострела с правого фланга. Тем самым футболист добыл для своей команды одно очко.

    «Атлетико» получил бронзовые медали, набрав 70 пунктов. «Реал Сосьедад» отобрался в групповой этап Лиги чемпионов. Команда на 5 месте с 56 очками.

    Пример. 38 тур
    «Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 1:1
    Голы: 1:0 — 30 Коке, 1:1 — 87 Янузай«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер (Хименес, 78), Коке, Витоло (Жоау Феликс, 56), Эррера, Томас (Корреа, 56), Диего Коста (Феррейра Карраско, 56), Мората (Льоренте, 65)«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Горосабель (Барренечеа, 46), Ле Норман, Льоренте (Элустондо, 46), Эдегор (Порту, 65), Мерино, Субименди, Субельдия, Ойарсабаль (Янузай, 78), Исак (Виллиан Жозе, 64)Предупреждения: Горосабель (18), Томас (45), Монреаль (90)
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