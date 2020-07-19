«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: счет 1:1, обзор голов

В матче 38 тура Примерыдома не смог обыграть. Матч закончился вничью 1:1.

Во второй половине первого тайма «матрасники» смогли выйти вперед. Коке и Альваро Мората сообразили на двоих. Второй выступил в роли ассистента.

На 87 минуте встречи Аднан Янузай переправил мяч в ворота после прострела с правого фланга. Тем самым футболист добыл для своей команды одно очко.

«Атлетико» получил бронзовые медали, набрав 70 пунктов. «Реал Сосьедад» отобрался в групповой этап Лиги чемпионов. Команда на 5 месте с 56 очками.