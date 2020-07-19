Артета: Горжусь победой «Арсенала» над «Ман Сити»

Главный тренерподвел итоги полуфинального матча Кубка Англии против(2:0).

«Я крайне доволен и горжусь игроками. Мне только грустно, что мы не можем разделить радость со своими болельщиками.

Именно так нужно играть с этой командой. Нужно выжимать все, что можно из каждого эпизода и идти до конца. "Манчестер Сити" — лучшая команда в Европе, если мы говорим о позиционном футболе.

Между игроками "Арсенала" сейчас отличная "химия". Они верят в то, чего мы хотим достичь, и это видно. Поздравляю их.

"Манчестер Сити" отлично действует при высоком прессинге, но и мы тоже. Мы теряли мяч в опасных ситуациях, а соперники очень сильны в такие моменты, но первый наш гол был очень хорош», — приводит слова Артеты BBC. 0