Хильемарк: С удовольствием останусь в «Динамо»

Полузащитник, который выступает зана правах аренды, заявил, что готов остаться в клубе, если руководство «сине-белых» сделает предложение.

«Первое время в клубе больше общался с Ромой Нойштедтером, Филиппом, Коккой Раушем, Слаем, Клинтоном Н'Жи, Шарлем Каборе, Мигелом Кардозу, Себой Шиманьским. Другие ребята тоже хорошо меня приняли, но из-за языкового барьера нам было труднее общаться. Но я коммуникабельный парень, люблю шутить, поэтому без проблем вписался в коллектив.

Нам с женой нравится в Москве, а мне нравится в "Динамо"… Если клуб будет заинтересован в продолжении сотрудничества со мной, с удовольствием останусь», — приводит слова шведа VTBRussia.

Контракт Хильемарка принадлежит клубу «Дженоа». Футболист перешел в «Динамо» в начале текущего сезона. Его аренда заканчивается в этом месяце. 0