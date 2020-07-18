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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Миллуолл». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Миллуолл».

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    Составы команд:

    «Куинз Парк Рейнджерс»: Джо Ламли, Джефф Кэмерон, Люк Амос, Эберечи Эзе, Dominic Ball, Райан Мэннинг, Оламиде Шодипо, Илиас Хаир, Conor Masterson, Osman Kakay, Йоанн Барбе.

    «Миллуолл»: Шон Хатчинсон, Джейк Купер, Джед Уоллес, Томас Брэдшоу, Шейн Фергюсон, Малон Ромео, Алекс Пирс, Райан Леонард, Райан Вудс, Мейсон Беннетт, Бартош Бьялковски.

    Предыдущий матч соперников: «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Миллуолл» со счетом 0:1. 0

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