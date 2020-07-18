Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.07.2020)

Составы команд:
«Куинз Парк Рейнджерс»: Джо Ламли, Джефф Кэмерон, Люк Амос, Эберечи Эзе, Dominic Ball, Райан Мэннинг, Оламиде Шодипо, Илиас Хаир, Conor Masterson, Osman Kakay, Йоанн Барбе.
«Миллуолл»: Шон Хатчинсон, Джейк Купер, Джед Уоллес, Томас Брэдшоу, Шейн Фергюсон, Малон Ромео, Алекс Пирс, Райан Леонард, Райан Вудс, Мейсон Беннетт, Бартош Бьялковски.
Предыдущий матч соперников: «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Миллуолл» со счетом 0:1. 0