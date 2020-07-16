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    «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лестер — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.07.2020)

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    В 20:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Уэс Морган, Джонни Эванс, Райан Беннетт, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес.

    «Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Jack O'Connell, Крис Башам, Джон Иган, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Дэвид Макголдрик.

    Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Лестер» со счетом 2:0. 0

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