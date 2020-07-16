Лестер — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.07.2020)

Составы команд:
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Уэс Морган, Джонни Эванс, Райан Беннетт, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес.
«Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Jack O'Connell, Крис Башам, Джон Иган, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Дэвид Макголдрик.
Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Лестер» со счетом 2:0. 0