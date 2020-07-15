«Крылья Советов» — «Краснодар»: счет матча 0:0

Самарскиена своем поле сыграли вничью с(0:0) в матче 29-го тура чемпионата России.

На 67-й минуте гол забил полузащитник хозяев Максим Глушенков, но после подсказки видеоарбитров он был отменен из-за офсайда.

В концовке игры в составе «быков» был удален Сергей Петров.

«Краснодар» набрал 49 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» на 15-м месте — 28 очков.

В 30-м туре «Краснодар» примет «Ахмат», а «Крылья» — «Сочи». При этом 19 июля «быкам» предстоит пропущенный матч 23-го тура с «Динамо».