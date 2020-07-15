«Крылья Советов» — «Краснодар»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
«Крылья Советов»
На 67-й минуте гол забил полузащитник хозяев Максим Глушенков, но после подсказки видеоарбитров он был отменен из-за офсайда.
В концовке игры в составе «быков» был удален Сергей Петров.
«Краснодар» набрал 49 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» на 15-м месте — 28 очков.
В 30-м туре «Краснодар» примет «Ахмат», а «Крылья» — «Сочи». При этом 19 июля «быкам» предстоит пропущенный матч 23-го тура с «Динамо».
РПЛ. 29-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — 0:0
«Крылья Советов»: Фролов, Чичерин, Лысцов, Чернов, Комбаров, Кабутов (Голенков, 88), Тимофеев, Антон (Киселев, 81), Зиньковский (Смирнов, 81), Глушенков, Радонич (Попович, 57)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 55), Газинский (Мартынович, 86), Олссон (Кабелла, 68), Уткин, Вандерсон Масиэл, Кайю, Берг (Черников, 86)Предупреждения: Фернандеш, 15. Петров, 39. Кабутов, 42. Уткин, 65. Рамирес, 70. Тимофеев, 73. Вандерсон Масиэл, 90+2Удаление: Петров, 83