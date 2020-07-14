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    Гвардиола о решении CAS: Я бы остался в клубе даже при вылете в четвертую лигу

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    Хосеп Гвардиола заявил, что никуда не собирался уходить из «Манчестер Сити», несмотря на проблемы клуба. Он бы остался в Манчестере при любом раскладе.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Люди не представляют, каким тяжелым это время было для клуба, ведь нас подозревали в том, чего мы не совершали. Надеюсь, разговоры об этом прекратятся. В противном случае люди могут обратиться в суд и попытаться доказать нашу вину.

    Сейчас не время говорить о продлении контракта. У нас впереди очень тяжелый месяц, а у меня еще год по договору, это очень долгий срок для тренера.

    Лично я не думал никуда уходить. Я говорил, что останусь здесь на будущий сезон, и не имело значения, будет ли "Сити" выступать в следующей кампании в Лиге чемпионов или отправится в четвертую лигу, как многие здесь предлагали сделать. Я бы в любом случае остался», — приводит слова Гвардиолы Goal.

    Ранее УЕФА отстранил «Ман Сити» от участия в еврокубках на два сезона. Позже дело передали в CAS, где «шейхи» выиграли. Таким образом, запрет был снят. 0

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