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    Президент «Цюриха» заразился коронавирусом

    Футбол ЦюрихКоронавирус в спорте
    Президент «Цюриха» Анчилло Канепа сообщил, что инфицирован коронавирусом.

    Президент «Цюриха» заразился коронавирусом
    Президент «Цюриха» заразился коронавирусом

    «Как я уже говорил публично, я был в командном автобусе, который ехал до Невшателя и обратно в Цюрих. Именно поэтому я отправился на карантин и решил сдать тест, результат которого оказался положительным. У меня нет симптомов, я чувствую себя хорошо. Я самоизолировался и буду ждать дальнейшего развития событий», — приводятся слова Канепы на сайте клуба.

    11 июля стало известно, что футболисты и персонал клуба вынуждены уйти на карантин из-за коронавируса, который выявили в команде. Имена и число заболевших не разглашаются.

    Таким образом, «Цюрих» не сможет сыграть минимум в двух ближайших матчах чемпионата с «Сьоном» (11 июля) и «Базелем» (14 июля). 0

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