Президент «Цюриха» заразился коронавирусом

Президентсообщил, что инфицирован коронавирусом.

«Как я уже говорил публично, я был в командном автобусе, который ехал до Невшателя и обратно в Цюрих. Именно поэтому я отправился на карантин и решил сдать тест, результат которого оказался положительным. У меня нет симптомов, я чувствую себя хорошо. Я самоизолировался и буду ждать дальнейшего развития событий», — приводятся слова Канепы на сайте клуба.

11 июля стало известно, что футболисты и персонал клуба вынуждены уйти на карантин из-за коронавируса, который выявили в команде. Имена и число заболевших не разглашаются.

Таким образом, «Цюрих» не сможет сыграть минимум в двух ближайших матчах чемпионата с «Сьоном» (11 июля) и «Базелем» (14 июля). 0