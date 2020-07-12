«Оренбург» — «Ростов»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
«Ростов»
«Ростов» набрал 44 очка и укрепился на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, которая дает право принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
«Оренбург» прервал серию поражений, но все равно остается на последнем месте в чемпионате. От спасительной 14-й строчки команда отстает на 4 очка.
РПЛ. 28-й тур
«Оренбург» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Шкофлек (Козлов, 89), Чуканов«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов (Попов, 46), Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Ионов (Саплинов, 84), Норманн, Глебов, Шомуродов (Прошляков, 68), Долгов (Зайнутдинов, 46)Предупреждения: Малых, 19. Норманн, 44