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    «Ростов» разошелся миром с «Оренбургом»

    «Оренбург» — «Ростов»: счет матча 0:0

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    В матче 28-го тура чемпионата России «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Ростов» набрал 44 очка и укрепился на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, которая дает право принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

    «Оренбург» прервал серию поражений, но все равно остается на последнем месте в чемпионате. От спасительной 14-й строчки команда отстает на 4 очка.

    РПЛ. 28-й тур
    «Оренбург» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0
    «Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Шкофлек (Козлов, 89), Чуканов«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов (Попов, 46), Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Ионов (Саплинов, 84), Норманн, Глебов, Шомуродов (Прошляков, 68), Долгов (Зайнутдинов, 46)Предупреждения: Малых, 19. Норманн, 44
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