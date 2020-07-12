Крал предпочитает играть с такими командами, как «Зенит» и «Локо»

Полузащитник «Спартака»прокомментировал поражение от «Сочи» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Мы контролировали игру, но нужно было лучше играть в финальный пас, делать больше подач, создавать больше опасностей. Было много шансов, но не забили. Игра не такая плохая, как результат. Каждый матч готовимся и работаем. Ну футбол построен на голах, мы не забили. В последних матчах играем похоже. Создаем моменты, но пропускаем легкие голы.

Делаю на поле все, что от меня зависит, с первого матча. Думаю, прогрессируем, как и я. Как и команда, и фанаты, был бы счастлив, если бы мы начали выигрывать. Да, нам есть куда стремиться. Но если брать первый мой матч и сегодняшний, то чувствую прогресс.

Не разочарован, что перешел в "Спартак". Это хороший шаг. С каждым матчем чувствую себя лучше и лучше, принял правильное решение.

Надеюсь и верю, что будем чувствовать себя лучше, когда выйдем на матч с "Зенитом". Нам лучше играть с такими командами, как "Зенит" и "Локомотив". Нужно продолжать работу над собой, чтобы быть более опасными в атаке. Если будем больше навешивать, искать свои шансы, то будем опасными. Мы должны обыграть "Зенит". Кубок — это большой шанс для нас.

Отсутствие Тедеско? Провели с ним хорошую тренировку, на матче второй тренер хорошо выполняет свою работу. Ничего неудобного в этом нет», — приводит слова Крала «Чемпионат». 0