Чалов начнет в старте, Дзагоев остается на замене. Составы на матч ЦСКА — «Рубин»

Игорь Акинфеев
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ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Карпов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов
Запасные: Помазун, Топоп, Елеев, Котин, Бистрович, Бийол, Кучаев, Дзагоев, Тикнизян, Шкурин
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Игорь Коновалов, Абильдгор, Йевтич, Макаров, Кварацхелия, Игнатьев
Запасные: Иван Коновалов, Данченко, Самошников, Гранат, Плиев, Поярков, Степанов, Солтмурад Бакаев, Давиташвили, Тарасов, Могилевец, Марков
Игра состоится 12 июля на «ВТБ Арене». Начало в 18:30 мск. 0