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    Чалов начнет в старте, Дзагоев остается на замене. Составы на матч ЦСКА — «Рубин»

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    ЦСКА и «Рубин» встретятся в рамках 28 тура РПЛ. Наставники обеих команд определили стартовые составы.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Карпов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов

    Запасные: Помазун, Топоп, Елеев, Котин, Бистрович, Бийол, Кучаев, Дзагоев, Тикнизян, Шкурин

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Игорь Коновалов, Абильдгор, Йевтич, Макаров, Кварацхелия, Игнатьев

    Запасные: Иван Коновалов, Данченко, Самошников, Гранат, Плиев, Поярков, Степанов, Солтмурад Бакаев, Давиташвили, Тарасов, Могилевец, Марков

    Игра состоится 12 июля на «ВТБ Арене». Начало в 18:30 мск. 0

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