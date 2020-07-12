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    «Лестер» потерпел крупное поражение от «Борнмута»

    «Борнмут» — «Лестер»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 35-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» потерпел крупное гостевое поражение от «Борнмута» со счетом 1:4.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 24-й минуте открыли «лисы» — отличился Джейми Варди.

    На 66-й минуте хозяева отыгрались — Джуниор Станислас забил с пенальти, а затем Доминик Соланке оформил дубль на 68-й и 87-й минутах.

    Автоголом на 83-й минуте отметился защитник «Лестера» Джонатан Эванс.

    На 70-й минуте «лисы» остались в меньшинстве — прямую красную карточку за неспортивное поведение получил Чаглар Сёюнджю.

    «Лестер» занимает 4-е место с 59 очками. «Борнмут» обогнал «Астон Виллу» и поднялся на 17-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко.

    В следующем туре «Лестер» примет «Шеффилд Юнайтед» 16 июля, а «Борнмут» днем ранее сыграет с «Манчестер Сити».

    АПЛ. 35-й тур
    «Борнмут» — «Лестер» — 4:1 (0:1)
    Голы: Варди, 23 (0:1). Станислас, 66 — с пенальти (1:1). Соланке, 67 (2:1). Эванс, 83 — в свои ворота (3:1). Соланке, 87 (4:1)«Борнмут»: Рамсдейл, Аке (С.Кук, 40), Рико, Келли, Стэйси, Гослинг (Биллинг, 46), Лерма, Брукс (Л.Кук, 81), К.Уилсон (Сарридж, 90), Соланке, Данджума (Станислас, 46)«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон (Беннетт, 16), Тилеманс, Ндиди, Варди, Перес (Барнс, 71), Ихеаначо (Прат, 46)Предупреждения: Гослинг, 32. Ндиди, 64. Станислас, 86Удаление: Чаглар Сеюнджю, 67
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