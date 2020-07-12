«Борнмут» — «Лестер»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Англиипотерпел крупное гостевое поражение отсо счетом 1:4.

Счет на 24-й минуте открыли «лисы» — отличился Джейми Варди.

На 66-й минуте хозяева отыгрались — Джуниор Станислас забил с пенальти, а затем Доминик Соланке оформил дубль на 68-й и 87-й минутах.

Автоголом на 83-й минуте отметился защитник «Лестера» Джонатан Эванс.

На 70-й минуте «лисы» остались в меньшинстве — прямую красную карточку за неспортивное поведение получил Чаглар Сёюнджю.

«Лестер» занимает 4-е место с 59 очками. «Борнмут» обогнал «Астон Виллу» и поднялся на 17-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко.

В следующем туре «Лестер» примет «Шеффилд Юнайтед» 16 июля, а «Борнмут» днем ранее сыграет с «Манчестер Сити».