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    Луценко: Когда в команде все хорошо, можно подумать и о личных амбициях

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    Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал победу команды в домашнем матче с «Тамбовом» (2:1).

    Евгений Луценко
    Евгений Луценко

    На счету Луценко, который забивает в шестом матче подряд, стало 15 мячей в 26 встречах чемпионата России.

    В списке бомбардиров чемпионата 33-летний форвард уступает лишь нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, в активе которого 16 голов.

    «Когда в команде все хорошо, можно подумать и о личных амбициях. Стремимся как можно выше, но в данной ситуации нужно довольствоваться тем, что есть. Вылезли из передряги…» — рассказал Луценко в эфире «Матч Премьер».

    После этой игры «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче тульская команда на выезде сыграет против «Урала». 0

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