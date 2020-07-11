«Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

Грозненскийна своем поле сыграл вничью с питерским(1:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева после грубой ошибки голкипера «Зенита». Лунёв потерял мяч в своей штрафной, Визеу сразу же сделал передачу в центр, а Иванов в касание пробил точно в верхний угол ворот.

На 22-й минуте Дуглас Сантос подключился к атаке и вырезал подачу на дальнюю штангу, Дриусси опередил соперника и переправил мяч в сетку ворот «Ахмата».

А на 33-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве — Ригони получил второй «горчичник» за фол против Глушакова.

На 84-й минуте «Зениту» пришлось менять голкипера — Лунёв получил повреждение ноги, выбивая мяч от ворот. Вместо него вышел Михаил Кержаков.

«Ахмат» с 31 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 66 очков и первая строчка.