ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема в матче с «Алавесом»Титул показался на горизонте. «Реал» одержал важную победу над «Алавесом»
  • 20:31
    • «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом»
  • 17:55
    • Луценко принес «Арсеналу» победу над «Тамбовом»
  • 20:12
    • «Сассуоло» вырвал победу у «Лацио» в Риме
  • 19:27
    • Соболев сыграет в атаке «Спартака» против «Сочи»
  • 18:57
    • «Ливерпуль» не справился с «Бернли» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом»

    «Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Ахмат Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с питерским «Зенитом» (1:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

    «Ахмат» — «Зенит»
    «Ахмат» — «Зенит»

    Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева после грубой ошибки голкипера «Зенита». Лунёв потерял мяч в своей штрафной, Визеу сразу же сделал передачу в центр, а Иванов в касание пробил точно в верхний угол ворот.

    На 22-й минуте Дуглас Сантос подключился к атаке и вырезал подачу на дальнюю штангу, Дриусси опередил соперника и переправил мяч в сетку ворот «Ахмата».

    А на 33-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве — Ригони получил второй «горчичник» за фол против Глушакова.

    На 84-й минуте «Зениту» пришлось менять голкипера — Лунёв получил повреждение ноги, выбивая мяч от ворот. Вместо него вышел Михаил Кержаков.

    «Ахмат» с 31 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 66 очков и первая строчка.

    РПЛ. 28-й тур
    «Ахмат» — «Зенит» — 1:1 (1:1)
    Голы: Иванов, 6 (1:0). Дриусси, 22 (1:1)«Ахмат»: Городов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Глушаков (Ильин, 59), Швец, Харин, Исмаэл, Визеу (Бериша, 59)«Зенит»: Лунев (Кержаков, 86), Караваев, Дуглас Сантос (Шамкин, 90+6), Осорио, Прохин, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев (Шатов, 66), Мусаев, Ригони, Дриусси (Малком, 66)Предупреждения: Ригони, 9. Исмаэл, 87Удаление: Ригони, 34
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Красно-белое обнуление. Федун признал, что «Спартак» уже не имеет серьезных амбиций
  • Вчера в 21:23
    •
  • Прогноз
  • «Сочи» — «Спартак»
  • 1.85
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра двух забивных команд будет результативной
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Огорчит ли Кокорин «Спартак» на «Фиште»?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Барселона» во второй раз подряд разгромить «Вальядолид»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры