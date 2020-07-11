«Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

«Ахмат» — «Зенит»
«Зенит»
Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева после грубой ошибки голкипера «Зенита». Лунёв потерял мяч в своей штрафной, Визеу сразу же сделал передачу в центр, а Иванов в касание пробил точно в верхний угол ворот.
На 22-й минуте Дуглас Сантос подключился к атаке и вырезал подачу на дальнюю штангу, Дриусси опередил соперника и переправил мяч в сетку ворот «Ахмата».
А на 33-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве — Ригони получил второй «горчичник» за фол против Глушакова.
На 84-й минуте «Зениту» пришлось менять голкипера — Лунёв получил повреждение ноги, выбивая мяч от ворот. Вместо него вышел Михаил Кержаков.
«Ахмат» с 31 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 66 очков и первая строчка.
РПЛ. 28-й тур
«Ахмат» — «Зенит» — 1:1 (1:1)
Голы: Иванов, 6 (1:0). Дриусси, 22 (1:1)«Ахмат»: Городов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Глушаков (Ильин, 59), Швец, Харин, Исмаэл, Визеу (Бериша, 59)«Зенит»: Лунев (Кержаков, 86), Караваев, Дуглас Сантос (Шамкин, 90+6), Осорио, Прохин, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев (Шатов, 66), Мусаев, Ригони, Дриусси (Малком, 66)Предупреждения: Ригони, 9. Исмаэл, 87Удаление: Ригони, 34