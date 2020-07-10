Эшпириту Санту стал лучшим тренером месяца в АПЛ

Наставникбыл признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам июня.

Об этом сообщает Twitter АПЛ.

По результатам голосования португальский специалист опередил Стива Брюса («Ньюкасл»), Фрэнка Лэмпарда («Челси») и Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).

Для Эшпириту Санту награда лучшему тренеру стала второй за время работы в «Вулверхэмптоне».

После 34 туров «Вулверхэмптон», набрав 52 очка, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В июне «волки» одержали три победы в трех матчах, а в марте выиграли один раз при одной ничьей. 0