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    Эшпириту Санту стал лучшим тренером месяца в АПЛ

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    Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам июня.

    Нуну Эшпириту Санту
    Нуну Эшпириту Санту

    Об этом сообщает Twitter АПЛ.

    По результатам голосования португальский специалист опередил Стива Брюса («Ньюкасл»), Фрэнка Лэмпарда («Челси») и Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).

    Для Эшпириту Санту награда лучшему тренеру стала второй за время работы в «Вулверхэмптоне».

    После 34 туров «Вулверхэмптон», набрав 52 очка, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В июне «волки» одержали три победы в трех матчах, а в марте выиграли один раз при одной ничьей. 0

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