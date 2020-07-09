Павлюченко попал в топ-10 лучших нападающих «Тоттенхэма»

Бывший форвард сборной Россиипопал в рейтинг лучших нападающих в новейшей историипо версии Squawka, заняв седьмое место в списке.

Первое место в рейтинге лучших форвардов команды в 21-м веке занимает Гарри Кейн, который забил 183 гола в 282 матчах за лондонцев. На втором месте расположился Димитар Бербатов. В его активе 102 матча за столичный клуб, в которых он отличился 46 раз. Третью строчку занял Робби Кин с 302 играми за «Тоттенхэм» Всего на его счету 102 гола.

Напомним, Павлюченко выступал за лондонский клуб с 2008 по 2012 год. Всего за «шпор» он провел 113 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 10 результативных передач.

Топ-10 лучших нападающих «Тоттенхэма» в 21-м веке по версии Squawka:

10. Даррен Бент

9. Эмманюэль Адебайор

8. Фредерик Кануте

7. Роман Павлюченко

6. Питер Крауч

5. Тэдди Шерингем

4. Джермейн Дефо

3. Робби Кин

2. Димитар Бербатов

1. Гарри Кейн 0