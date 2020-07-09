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    Павлюченко попал в топ-10 лучших нападающих «Тоттенхэма»

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    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко попал в рейтинг лучших нападающих в новейшей истории «Тоттенхэма» по версии Squawka, заняв седьмое место в списке.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    Первое место в рейтинге лучших форвардов команды в 21-м веке занимает Гарри Кейн, который забил 183 гола в 282 матчах за лондонцев. На втором месте расположился Димитар Бербатов. В его активе 102 матча за столичный клуб, в которых он отличился 46 раз. Третью строчку занял Робби Кин с 302 играми за «Тоттенхэм» Всего на его счету 102 гола.

    Напомним, Павлюченко выступал за лондонский клуб с 2008 по 2012 год. Всего за «шпор» он провел 113 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 10 результативных передач.

    Топ-10 лучших нападающих «Тоттенхэма» в 21-м веке по версии Squawka:

    10. Даррен Бент

    9. Эмманюэль Адебайор

    8. Фредерик Кануте

    7. Роман Павлюченко

    6. Питер Крауч

    5. Тэдди Шерингем

    4. Джермейн Дефо

    3. Робби Кин

    2. Димитар Бербатов

    1. Гарри Кейн 0

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