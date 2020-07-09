Павлюченко попал в топ-10 лучших нападающих «Тоттенхэма»

Первое место в рейтинге лучших форвардов команды в 21-м веке занимает Гарри Кейн, который забил 183 гола в 282 матчах за лондонцев. На втором месте расположился Димитар Бербатов. В его активе 102 матча за столичный клуб, в которых он отличился 46 раз. Третью строчку занял Робби Кин с 302 играми за «Тоттенхэм» Всего на его счету 102 гола.
Напомним, Павлюченко выступал за лондонский клуб с 2008 по 2012 год. Всего за «шпор» он провел 113 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 10 результативных передач.
Топ-10 лучших нападающих «Тоттенхэма» в 21-м веке по версии Squawka:
10. Даррен Бент
9. Эмманюэль Адебайор
8. Фредерик Кануте
7. Роман Павлюченко
6. Питер Крауч
5. Тэдди Шерингем
4. Джермейн Дефо
3. Робби Кин
2. Димитар Бербатов
1. Гарри Кейн 0