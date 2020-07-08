ЦСКА готовит «Сан-Лоренсо» новое предложение по Гайчу

намерен сделать новое предложение аргентинскомупо трансферу нападающего, сообщает Ole.

Ранее «армейцы» предложили «Сан-Лоренсо» восемь миллионов евро плюс бонусы за 90% прав на игрока, однако аргентинский клуб ответил отказом. По данным издания, ЦСКА намерен направить «Сан-Лоренсо» новое предложение — 12-13 миллионов долларов.

Отмечается, что на игрока также претендуют бельгийский «Брюгге», неназванные клубы из Англии и Италии.

В нынешнем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины (семь — в основном составе) и стал автором пяти забитых мячей. В сентябре прошлого года он дебютировал за сборную Аргентины. 0