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    Федун: Тедеско продолжит работу со «Спартаком» в следующем сезоне

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что главный тренер команды Доменико Тедеско продолжит работу с командой в следующем сезоне.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Напомним, что 7 июля «Спартак» объявил об уходе генерального директора Томаса Цорна, который пригласил Тедеско в московский клуб в октябре 2019 года.

    «Я встречался с Тедеско и сказал, что верю в него. Останется ли он на следующий сезон? Да», — цитирует Федуна ТАСС.

    Ранее владелец «Спартака» сообщил, что Шамиль Газизов назначен на должность нового генерального директора красно-белых.

    Добавим, что после 27 туров чемпионата «Спартак», набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Ранее стало известно, что перед немецким специалистом поставлена задача выхода в Лигу чемпионов в следующем сезоне. 0

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