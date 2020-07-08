Федун: Тедеско продолжит работу со «Спартаком» в следующем сезоне

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что главный тренер команды Доменико Тедеско продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Напомним, что 7 июля «Спартак» объявил об уходе генерального директора Томаса Цорна, который пригласил Тедеско в московский клуб в октябре 2019 года.

«Я встречался с Тедеско и сказал, что верю в него. Останется ли он на следующий сезон? Да», — цитирует Федуна ТАСС.

Ранее владелец «Спартака» сообщил, что Шамиль Газизов назначен на должность нового генерального директора красно-белых.

Добавим, что после 27 туров чемпионата «Спартак», набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Ранее стало известно, что перед немецким специалистом поставлена задача выхода в Лигу чемпионов в следующем сезоне. 0