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    «Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов»

    «Тамбов» — «Ахмат»: счет 1:2, обзор голов

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    В матче 27 тура РПЛ «Ахмат» на выезде выиграл у «Тамбова» (1:2).

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    На 20 минуте матча гости первыми вышли вперед, забив с пенальти. Автором гола стал Исмаэль Силва Лима.

    Георгий Мелкадзе отличился спустя 14 минут и тоже с пенальти, возобновив равновесие в матче.

    Победный мяч гостей «Ахмата» забил Фелипе Физеу. Гол практически сделал Мирослав Богосавац, который обыгрался с партнером в стенку и прошел в штрафную, прострелив в район линии вратарской зоны.

    После этой встречи «Ахмат» занимает 13 место, набрав 30 очков. У «Тамбова» на два пункта меньше и 14 позиция.

    РПЛ. 27 тур
    «Тамбов» — «Ахмат» — 1:2
    Голы: 0:1 — 20, пенальти Исмаэл, 1:1 — 33, пенальти Мелкадзе, 1:2 — 73 Фелипе ВизеуТамбов: Шелия, Шляков, Рыбин (Кабахидзе, 63), Тетрашвили, Каплиенко (Филин, 68), Таказов, Килин (Калмыков, 78), Юрганов, Мелкадзе, Грицаенко, Карасев (Федчук, 78)Ахмат: Городов, Семенов, Ненахов, Богосовац, Нижич, Иванов, Швец, Глушаков, Харин, Исмаэл, Фелипе Визеу (Ильин, 74)Предупреждения: Грицаенко (20), Исмаэл (45), Швец (52), Нижич (63), Глушаков (80), Таказов (82), Городов (90), Мелкадзе (90)
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