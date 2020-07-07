«Тамбов» — «Ахмат»: счет 1:2, обзор голов

В матче 27 тура РПЛна выезде выиграл у(1:2).

На 20 минуте матча гости первыми вышли вперед, забив с пенальти. Автором гола стал Исмаэль Силва Лима.

Георгий Мелкадзе отличился спустя 14 минут и тоже с пенальти, возобновив равновесие в матче.

Победный мяч гостей «Ахмата» забил Фелипе Физеу. Гол практически сделал Мирослав Богосавац, который обыгрался с партнером в стенку и прошел в штрафную, прострелив в район линии вратарской зоны.

После этой встречи «Ахмат» занимает 13 место, набрав 30 очков. У «Тамбова» на два пункта меньше и 14 позиция.