Сборная России проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборнаяпо футболу проведет домашние матчи Лиги наций сезона 2020/21 в Москве, сообщает официальный сайт РФС.

Команда Станислава Черчесова в группе 3 лиги B поспорит за повышение в классе с Сербией, Венгрией и Турцией.

3 сентября россияне начнут выступление в турнире домашним матчем с сербами. 11 октября они примут турок, 14 октября — венгров. Стадионы, на которых пройдут игры, будут объявлены позднее.

«В сентябре мы начинаем выступление в очередном розыгрыше Лиги наций УЕФА, в рамках которого проведем по две игры с нашими соперниками по группе — Сербией, Венгрией и Турцией. На данном этапе принято решение — все три домашние встречи сыграть в Москве.

Главным образом это связано с тем, что у нас нет четкого понимания — со зрителями будем играть или же при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла.

Кроме того, период пандемии еще окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности. Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнить в Москве.

Что касается стадионов, то, базируясь в Новогорске, у сборной есть выбор. Сразу несколько современных арен расположены достаточно близко от тренировочного комплекса, поэтому проблем здесь не видим и скоро определимся с конкретным местом проведения всех трех матчей.

Также сейчас РФС ведет работу по договоренности с соперниками на контрольные игры в октябре (7/8) и ноябре (11/12). УЕФА предоставил национальным ассоциациям такую возможность, и мы планируем ее», — заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. 0