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    Сетьен: С каждым днем я понимаю ВАР все меньше и меньше

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал работу системы ВАР в матче 34-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:1).

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «Не хочу ничего говорить по этому поводу. Если президент так сказал, что вы хотите от меня? С каждым днем я понимаю VAR все меньше и меньше. Думаю, у нас есть инструмент, который может сделать футбол справедливее, но на данный момент этого недостаточно. Проблема в толковании моментов, даже если пересматривать их многократно.

    Каждый матч индивидуален. Сегодня все сложилось хорошо. Возможно, мы удивили соперника. Нам многое удавалось благодаря хорошему взаимодействию Суареса, Месси и Гризманна. Мы переиграли их в центральной зоне и часто угрожали их воротам.

    Некоторые команды усложняют нам жизнь, потому что они очень надежно играют в обороне. Очевидно, "Вильярреал" сегодня был не таким. Я бы хотел видеть такой итоговый счет в каждом матче, но футбол — это не точная наука», — цитирует Сетьена Marca. 0

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