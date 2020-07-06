Сетьен: С каждым днем я понимаю ВАР все меньше и меньше

Главный тренерпрокомментировал работу системы ВАР в матче 34-го тура чемпионата Испании против(4:1).

«Не хочу ничего говорить по этому поводу. Если президент так сказал, что вы хотите от меня? С каждым днем я понимаю VAR все меньше и меньше. Думаю, у нас есть инструмент, который может сделать футбол справедливее, но на данный момент этого недостаточно. Проблема в толковании моментов, даже если пересматривать их многократно.

Каждый матч индивидуален. Сегодня все сложилось хорошо. Возможно, мы удивили соперника. Нам многое удавалось благодаря хорошему взаимодействию Суареса, Месси и Гризманна. Мы переиграли их в центральной зоне и часто угрожали их воротам.

Некоторые команды усложняют нам жизнь, потому что они очень надежно играют в обороне. Очевидно, "Вильярреал" сегодня был не таким. Я бы хотел видеть такой итоговый счет в каждом матче, но футбол — это не точная наука», — цитирует Сетьена Marca. 0