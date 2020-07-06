Первушин: Когда видим, что «Тамбов» все уже похоронили, хочется доказать обратное

Главный тренер «Тамбова»рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда после возобновления сезона в РПЛ.

«Календарь так составлен, что у нас уже четвертая игра через два дня на третий. Это очень тяжело. Кому-то даем передохнуть, идет постоянная ротация. Это касается не только нас, но и всех команд.

Когда мы открываем газеты и видим, что нас все уже похоронили, хочется доказать обратное. Футбол любят миллионы, потому что в нем случаются чудеса.

Хотелось бы, чтобы мы играли в Тамбове. Я знаю, как любят команду в нашем городе, и ребятам тяжело.

Уверен, если бы мы играли дома, то уже набрали бы два-три очка, которые решили бы для нас исход сезона в положительную сторону», — сказал Первушин в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

Напомним, в данный момент домашние матчи «Тамбова» проходят на стадионе «Нижний Новгород».

Следующим соперником команды Первушина 7 июля станет «Ахмат». 0