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    Первушин: Когда видим, что «Тамбов» все уже похоронили, хочется доказать обратное

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    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда после возобновления сезона в РПЛ.

    Сергей Первушин
    Сергей Первушин

    «Календарь так составлен, что у нас уже четвертая игра через два дня на третий. Это очень тяжело. Кому-то даем передохнуть, идет постоянная ротация. Это касается не только нас, но и всех команд.

    Когда мы открываем газеты и видим, что нас все уже похоронили, хочется доказать обратное. Футбол любят миллионы, потому что в нем случаются чудеса.

    Хотелось бы, чтобы мы играли в Тамбове. Я знаю, как любят команду в нашем городе, и ребятам тяжело.

    Уверен, если бы мы играли дома, то уже набрали бы два-три очка, которые решили бы для нас исход сезона в положительную сторону», — сказал Первушин в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

    Напомним, в данный момент домашние матчи «Тамбова» проходят на стадионе «Нижний Новгород».

    Следующим соперником команды Первушина 7 июля станет «Ахмат». 0

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