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    У 11 игроков брестского «Динамо» выявлен коронавирус

    Футбол Коронавирус в спорте
    В брестском «Динамо» была обнаружена вспышка COVID-19, сообщает by.tribuna.com.

    Артем Милевский
    Артем Милевский

    По информации источника, в клубе было выявлено 16 зараженных коронавирусом, 11 из которых футболисты.

    Согласно информации источника коронавирус диагностирован у Дениса Лаптева, Евгения Хачериди, Всеволода Садовского, Артема Милевского, Кирилла Печенина, Максима Витуса, Сергея Кривеца, Михаила Городейчука, Романа Юзепчука, Александра Нойока и Сергея Игнатовича. Трое последних находятся в больнице.

    Ожидается, что в следующем туре против «Слуцка» на поле выйдет дублирующий состав. 0

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