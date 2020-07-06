У 11 игроков брестского «Динамо» выявлен коронавирус

В брестскомбыла обнаружена вспышка COVID-19, сообщает by.tribuna.com.

По информации источника, в клубе было выявлено 16 зараженных коронавирусом, 11 из которых футболисты.

Согласно информации источника коронавирус диагностирован у Дениса Лаптева, Евгения Хачериди, Всеволода Садовского, Артема Милевского, Кирилла Печенина, Максима Витуса, Сергея Кривеца, Михаила Городейчука, Романа Юзепчука, Александра Нойока и Сергея Игнатовича. Трое последних находятся в больнице.

Ожидается, что в следующем туре против «Слуцка» на поле выйдет дублирующий состав. 0