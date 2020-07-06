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    Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ не будут перенесены на нейтральные стадионы

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    Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/20 не будут перенесены на нейтральные стадионы, утверждает AS.

    «Камп Ноу»
    «Камп Ноу»

    По информации издания, соответствующее решение приняло руководство УЕФА, и оно будет подтверждено до конца недели.

    Ранее стало известно, что сезон Лиги чемпионов со стадии 1/4 финала будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне 12-23 августа.

    В то же время в рамках 1/8 финала осталось провести матчи «Ювентус» — «Лион», «Манчестер Сити» — «Реал», «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи». УЕФА предполагал, что эти встречи тоже пройдут в Португалии, однако давление со стороны «Сити» и «Барселоны» сыграло важную роль при принятии решения.

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