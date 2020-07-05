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    Флик: Левандовски заложил фундамент для «Золотого мяча»

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик оценил шансы нападающего Роберта Левандовски на то, чтобы получить «Золотой мяч». Поляк забил 34 гола в чемпионате.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «51 гол — уже очень мощно. Его первый гол "Байеру" был прекрасен. Конечно, ему немного повезло. Но это его и отличает — уверенность в своих силах и качествах. Если судить по количеству голов, у Левандовского их 34 в чемпионате. После этого начинаешь думать, как игрок из Бундеслиги может получить "Золотой мяч". Почему нет? Он уже заложил фундамент для этого, желаю ему удачи», — цитирует Флика Goal.

    Напомним, что Левандовски оформил дубль в матче финала Кубка Германии, где «Бавария» выиграла у «Байера» 2:4. 0

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