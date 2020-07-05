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    «Эспаньол» уступил «Леганесу»

    «Эспаньол» — «Леганес»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 34-го тура испанской Примеры «Эспаньол» потерпел домашнее поражение от «Леганеса» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 55-й минуте — отличился аргентинский защитник гостей Хонатан Сильва.

    На 88-й минуте каталонцы остались в меньшинстве — Хонатан Кальери получил две желтые карточки подряд.

    «Леганес» занимает 19-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 28 очков. Каталонский клуб продолжает занимать последнюю строчку с 24 очками в активе.

    Примера. 34-й тур
    «Эспаньол» — «Леганес» — 0:1 (0:0)
    Гол: Сильва, 53«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Хави Лопес (Кампусано, 90), Эспиноса, Давид Лопес, Педроса (Кальери, 64), Дардер, Рока, У Лэй (Варгас, 64), Эмбарба (Мелендо, 71), Рауль де Томас«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Авилес, 66), Сиовас, Сильва, Бустинса, Родригес, Тарин, Рубен Перес, Амаду (Авазьем, 81), Герреро (Ассале, 58), Руибаль (Ресио, 81)Предупреждения: Рауль де Томас, 51. Ассале, 67. Сиовас, 84. Дардер, 85. Кальери, 88. Авилес, 90+1Удаление: Кальери, 88
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