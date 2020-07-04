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    Тренер «Тамбова»: Эта победа — как глоток свежего воздуха для нас

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    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

    Сергей Первушин
    Сергей Первушин

    «Было понятно, что матч будет тяжелым. Соперник достойный. Стадион прекрасный, тут вдвойне приятнее выигрывать. Эта победа — как глоток свежего воздуха для нас.

    Ответ российской тренерской школы? Сто процентов. Своих тренеров мы недооцениваем», — приводит слова Первушина «Чемпионат».

    Отметим, что «Тамбов» второй раз в сезоне обыграл красно-белых. В первом круге РПЛ тамбовская команда победила со счетом 2:0.

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» располагается на 12-1 строчке. 0

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