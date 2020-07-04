Тренер «Тамбова»: Эта победа — как глоток свежего воздуха для нас

Сергей Первушин
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«Было понятно, что матч будет тяжелым. Соперник достойный. Стадион прекрасный, тут вдвойне приятнее выигрывать. Эта победа — как глоток свежего воздуха для нас.
Ответ российской тренерской школы? Сто процентов. Своих тренеров мы недооцениваем», — приводит слова Первушина «Чемпионат».
Отметим, что «Тамбов» второй раз в сезоне обыграл красно-белых. В первом круге РПЛ тамбовская команда победила со счетом 2:0.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» располагается на 12-1 строчке. 0