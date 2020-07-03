Официально: Зане — игрок «Баварии»

Полузащитникперешел в, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Контракт с 24-летним футболистом подписан до 30 июня 2025 года. Отмечается, что на следующей неделе хавбек сможет начать занятия для подготовки к новому сезону.

«"Бавария" — отличный клуб с большими целями, которые я разделяю. С нетерпением жду нового вызова и не могу дождаться, когда буду тренироваться с командой. Я знаю Ханси Флика по молодежной сборной, между нами были очень хорошие отношения. Я хочу выиграть как можно больше трофеев с "Баварией" и Лига чемпионов — главный приоритет», — заявил Зане.

Зане выступал в составе «Ман Сити» с 2016 года, перейдя из «Шальке». Всего в футболке «горожан» 24-летний игрок провел 135 поединков, забив 39 голов.

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