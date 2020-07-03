Экс-звезда «Ливерпуля» Барош завершил карьеру

Известный чешский нападающийзавершил карьеру, о чем сообщил сайт его последнего клуба

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38-летний футболист решил закончить с профессиональным футболом из-за хронических проблем со здоровьем.

«Проблемы со здоровьем были у меня в течение долгого времени, и мой организм просто не работает так, как я привык и как мне нужно. Особенно мне больно, что я больше не могу ни играть, ни тренироваться», — заявил Барош.

Барош ранее также выступал за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Портсмут», «Лион», «Галатасарай», «Антальяспор», «Младу Болеслав» и «Слован».

Чешский нападающий — победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги, чемпион Франции и Турции, обладатель Кубка Чехии. Бронзовый призер и лучший бомбардир Евро-2004. 0