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    Экс-звезда «Ливерпуля» Барош завершил карьеру

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    Известный чешский нападающий Милан Барош завершил карьеру, о чем сообщил сайт его последнего клуба «Баника».

    Милан Марош
    Милан Марош

    38-летний футболист решил закончить с профессиональным футболом из-за хронических проблем со здоровьем.

    «Проблемы со здоровьем были у меня в течение долгого времени, и мой организм просто не работает так, как я привык и как мне нужно. Особенно мне больно, что я больше не могу ни играть, ни тренироваться», — заявил Барош.

    Барош ранее также выступал за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Портсмут», «Лион», «Галатасарай», «Антальяспор», «Младу Болеслав» и «Слован».

    Чешский нападающий — победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги, чемпион Франции и Турции, обладатель Кубка Чехии. Бронзовый призер и лучший бомбардир Евро-2004. 0

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