«Вест Хэм» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе «молотобойцев» отличились Томаш Соучек, Майкл Антонио и Андрей Ярмоленко.
За гостей дубль оформил Виллиан.
«Челси» находится на четвертом месте в таблице АПЛ. «Вест Хэм» прервал серию из трех поражений кряду и поднялся на 16-ю строчку.
АПЛ. 32-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Челси» — 3:2 (1:1)
Голы: Виллиан, 42 — с пенальти (0:1). Соучек, 45+2 (1:1). Антонио, 51 (2:1). Виллиан, 72 (2:2). Ярмоленко, 89 (3:2)«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Лансини (Уилшир, 68), Пабло Форнальс (Бальбуэна, 90+3), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Ярмоленко, 78)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Лофтус-Чик, 63), Ковачич (Маунт, 53), Канте, Виллиан, Пулишич, Абрахам (Жиру, 63)Предупреждения: Лансини, 65. Райс, 70. Виллиан, 82