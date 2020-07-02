«Аталанта» — «Наполи»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Италииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Марио Пашалич (47-я минута) и Робин Гозенс (55).

Отметим, что вратарь «Наполи» Давид Оспина получил тяжелую травму головы и был заменен на 30-й минуте.

Врачи около пяти минут оказывали помощь колумбийцу, после чего унесли его с поля на носилках.

«Аталанта» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 60 очков. «Наполи» с 45 очками располагается на 6-й строчке.

Следующий матч команда Джан Пьеро Гасперини проведет с «Кальяри» 5 июля в гостях, а коллектив Дженнаро Гаттузо в этот день примет «Рому». 0