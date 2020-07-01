Симеоне: «Атлетико» проделал хорошую работу, и я доволен

Главный тренерподвел итоги матча с(2:2) в 33-м туре Ла Лиги.

«Мы уважаем "Барселону", учитывая качество этой команды. Они могут создать проблемы, если дать им свободное пространство. Матч проходил в соответствии с тем, что мы обычно делаем. Мы хорошо начали, но "Барселона" забила гол со стандарта.

А потом нас ждал трудный матч с соперником, который хорошо владеет мячом. Мы старались до конца. У нас были моменты — у Косты, у Лемара. "Атлетико" проделал хорошую работу, и я доволен.

Игроки "Барселоны" отлично показывают себя в позиционном нападении, но также хороши и в быстрых атаках. Это вопрос стиля, но я их уважаю», — цитирует Симеоне Marca.

«Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (59) — на третьем месте. Лидером соревнований является «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко. 0