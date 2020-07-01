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    «Ростов» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 25-го тура чемпионата России.

    Магомед-Шапи Сулейманов
    Магомед-Шапи Сулейманов

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Шомуродов.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Долгов.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Вилена, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Адамов, Агкацев, Сорокин, Фьолусон, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.40, на успех «Ростова» — 3.30, на ничью — 3.65. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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