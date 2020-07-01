«Ростов» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына матч 25-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Долгов.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Вилена, Вандерсон, Берг.

Запасные: Адамов, Агкацев, Сорокин, Фьолусон, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.40, на успех «Ростова» — 3.30, на ничью — 3.65. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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