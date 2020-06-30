Федотов считает поджигательством разговоры о продавливании назначения Еськова

Арбитрпрокомментировал назначение судей на матч 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Ранее стало известно, что игру обслужит бригада Алексея Еськова.

«Все разговоры на тему того, что назначение Еськова продавлено на дерби стороной ЦСКА — это поджигательство. Да, был момент в матче ЦСКА и "Спартака" в 2012-м, когда из-за помощника Еськова мяч в ворота ЦСКА не был засчитан. Но тот помощник тогда вообще улетел в первый дивизион, судил там очень долго. Соответственно, Алексея тоже убрали.

А по прошедшим после перерыва играм Еськов — наш лучший арбитр. Москвич судит московское дерби — это правильное решение.

Какие-то связи с Гинером? Ничего про это не слышал, хотя много лет с Еськовым работал. Карасев сидит за ВАР, так что можно сказать, что на матч поставили лучших судей. Да и помощники у Еськова очень быстрые, что тоже плюс», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

ЦСКА сыграет со «Спартаком» 30 июня. Начало матча — в 20:30 по московскому времени. 0