ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 23-29 июня
  • 11:15
    • «Динамо» сыграет против «Сочи» основой
  • 14:03
    • «Салават Юлаев» подписал форварда «Филадельфии»
  • 13:42
    • Сироткин останется резервным пилотом «Рено»
  • 13:35
    • Защитник «Реала» прибыл в расположение «Интера»
  • 13:21
    • Защитник «Ливерпуля» пропустит остаток сезона
    Все новости спорта

    Федотов считает поджигательством разговоры о продавливании назначения Еськова

    Футбол РПЛ Футбол России ЦСКА Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судей на матч 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    Алексей Еськов
    Алексей Еськов

    Ранее стало известно, что игру обслужит бригада Алексея Еськова.

    «Все разговоры на тему того, что назначение Еськова продавлено на дерби стороной ЦСКА — это поджигательство. Да, был момент в матче ЦСКА и "Спартака" в 2012-м, когда из-за помощника Еськова мяч в ворота ЦСКА не был засчитан. Но тот помощник тогда вообще улетел в первый дивизион, судил там очень долго. Соответственно, Алексея тоже убрали.

    А по прошедшим после перерыва играм Еськов — наш лучший арбитр. Москвич судит московское дерби — это правильное решение.

  • ЦСКА и «Спартак» рассудит Еськов
  • Читайте по теме

    • Какие-то связи с Гинером? Ничего про это не слышал, хотя много лет с Еськовым работал. Карасев сидит за ВАР, так что можно сказать, что на матч поставили лучших судей. Да и помощники у Еськова очень быстрые, что тоже плюс», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

    ЦСКА сыграет со «Спартаком» 30 июня. Начало матча — в 20:30 по московскому времени. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»
  • 27/06/2020 в 23:08
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Крылья Советов»
  • 1.95
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли столичное дерби на «ВТБ Арене» голами?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Удастся ли «Атлетико» огорчить Месси и его компанию?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чем закончится первый матч Талалаева у руля «Крыльев Советов»?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Брешиа
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие